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вторник, 13 августа 2019 19:52

Россия продолжает расплачиваться за загрязнение нефтепровода "Дружба"

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Россия продолжает расплачиваться за загрязнение нефтепровода &quot;Дружба&quot;
Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода. Фото: konkurent

Россия выплатила Украине около 600 тыс. евро компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба".

Это уже второй платеж РФ, однако не окончательный. Россия и в дальнейшем будет выплачивать деньги за поставки некачественной нефти в украинский участок нефтепровода. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.

"Укртранснафта получила от Транснефти часть компенсации в размере более 600 тыс. за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении.

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Россияне пустили некачественную, наполненную вредными хлорорганическими соединениями нефть по трубопроводу "Дружба". Он поставляет сырье в Беларусь, а оттуда в Украину и Европу.

Об этом 19 апреля заявили в белорусском концерне "Белнефтехим" и временно ограничили экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превысил предельно допустимые значения. В июле Россия выплатила Украине первую часть компенсации за загрязнение нефтепровода Дружба в размере 2,3 млн евро.

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