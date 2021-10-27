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среда, 27 октября 2021 23:30

Россия прекратит сотрудничество с музеями из-за скифского золота

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Россия прекратит сотрудничество с музеями из-за скифского золота
Россия не желает возвращать скифское золото. Фото: Украинская правда

В России заявили, что вердикт суда Амстердама по поводу скифского золота ставит под сомнение перспективы межмузейного сотрудничества двух стран.

Этот вердикт создает "крайне опасный прецедент", якобы подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран, а также "подвергающий сомнению дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами", заявили в пресс-службе МИД РФ.

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото - культурно-историческое наследие народов Крымского полуострова, на котором нашли эти артефакты", - говорится в сообщении.

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Украине должны отдать "скифское золото" – коллекцию экспонатов из крымского музея. Соответствующее решение 26 октября вынес Апелляционный суд нидерландского Амстердама после семи лет рассмотрения дела.

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