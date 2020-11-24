Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый

Валерий Чалый: Успешная Украина сможет установить мир на своих условиях. Слабая всегда будет под угрозой. Фото: Reuters

Сценарий продвижения украинской территорией, создания коридора между Мариуполем и ОРДЛО - никто не снимал с повестки дня в России.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Российские вооруженные силы продолжают готовиться к этому. Размещают на наших границах военные группировки, усиливают наемников на Донбассе и Черноморский флот в Крыму. Завершить этот подготовительный процесс Москва может в следующем году. Будет шантажировать масштабной операцией. Но вряд ли решится, потому что зайти дальше могут, а вот удержаться здесь им никто не даст. Это ее останавливает. Кремль понимает - получит тысячи единиц "груза 200". Есть разные сценарии, но их реалистичность зависит от способности Украины защитить себя", - считает эксперт.

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Надо развивать сильные армию, флот и авиацию. Только тогда сможет максимально эффективно работать дипломатия, отмечает он.

"Должна быть консолидированная позиция украинской политической нации. Важная экономическая модель. Право ключевого голоса в государстве должны иметь финансово независимые и самодостаточные люди - средний класс. Ориентироваться на самых богатых или бедных - плохая стратегия. Успешная Украина сможет установить мир на своих условиях. Слабая всегда будет под угрозой", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО предусматривает проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава делегации Украины в ТКГ, експрезидент Украины Леонид Кравчук.