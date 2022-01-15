Россия перебрасывает к границам Украины "Искандеры" - СИТ

О перекидывании ракетных комплексов "Искандер" в сторону Украины свидетельствуют видеоза 11-13 января, обнародованные в соцсетях. Фото: "Укринформ"

Россия перебрасывает с двух бригад Восточного военного округа на запад страны оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

По их данным, об этом свидетельствуют видео в соцсетях. В частности, в видео, опубликованном 11 января с Дальнего Востока опознали "Искандер".

"Несмотря на то, что характерные восьмиосные пусковые установки 9П78-1 и/или транспортно-зарядные машины (ТСМ) 9Т250-1 покрыты брезентом, их можно узнать по контурам. Здесь следует отметить, что за все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М", отмечают расследователи.

Такие же, но менее аккуратно накрытые машины видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января.

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На еще одном видео за 11 января видны автопоезда нагруженные контейнерами с очевидно ракетами комплекса "Искандер".

"Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции "Дивизионная" в Улан-Уде и со станции "Биробиджан-2", неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно", - говорится в сообщении.

Минобороны России уже объяснило это перекидывание "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном расстоянии от пунктов постоянной дислокации".

В министерстве обороны России заявили, что перекидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. На обучение направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на граничащих с Украиной полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.