Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки переоценивают свою стратегию. Могут отказаться от поддержки евроинтеграционного курса Украины. Без международного содействия будет еще труднее вернуть оккупированные Россией территории. Для нас было бы хорошо достичь разведения войск по всей линии разграничения, но Кремль на это не пойдет.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт Института стратегических исследований Николай БЕЛЕСКОВ.

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали "план урегулирования" ситуации на Донбассе. Включает в себя 12 пунктов и не учитывает украинскую позицию. О чем свидетельствует появление этого документа?

- Не стоит воспринимать это панически. Появление этого плана еще не означает, что Запад готов сдать Украину. Похожие предложения периодически появляются. Это стоит воспринимать просто как попытки отдельных аналитических контор использовать информационный повод. К Донбассу на фоне смены власти в Украине и "нормандской встречи" сейчас больше внимания. Отдельные эксперты хотят таким образом доказать свой профессионализм, - считает Николай Белесков. - С другой стороны, мы должны отслеживать все такие инициативы. "Мюнхенский план" не имеет шансов на реализацию. Но идеи, противоречащие украинским интересам, могут просочиться в политическое руководство различных важных для нас международных структур. Например, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Албании, в субботу сказал гораздо страшнее вещь, чем "мюнхенский план". Заявил, пока Запад не прекратит политику открытых дверей в Евросоюзе и НАТО, война на Донбассе не закончится. Подобные разговоры пугают. Они происходят уже и на уровне американских экспертов. Пока США выступает за расширение Североатлантического альянса. Но из-за таких дискуссий ситуация может измениться.

Автор: Фото: UA\TV Николай Белесков: в прошлом году от США Украина получила 400 млн долларов. На ВСУ тратим около 4,5 миллиарда. То есть помощь составляет только 10 процентов. Большая часть ее идет на содержание различных советников, тренировочных центров.

Чем это грозит Украине?

- Если ЕС и НАТО закроют даже гипотетическую возможности интеграции для Украины, нам будет очень трудно. Останемся без декларируемой поддержки Запада. А он в свою очередь освободится от обязательств перед Украиной. К сожалению, у нас слишком мало уделяют внимание этой проблеме. Американский авторитетный исследователь Грэхам Аллисон четко говорит, что США должны признать сферу интересов других государств и не вмешиваться в нее. А Украина должна смириться с потерей Крыма и учитывать интересы РФ в своей внешней и внутренней политике.

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Запад хочет помириться с Россией за счет Украины?

- Это не вина украинской власти. Все дискуссии сводятся к вопросу: какой интерес Западу идти на конфронтацию с Россией, держа для Украины открытыми двери в НАТО и ЕС? Мы должны включиться в это обсуждение и стать интересными и полезными для Запада. Приводить свои аргументы. В США и Европе сейчас происходит стратегическая переоценка. Сводится к тому, насколько нужны даже существующие союзы. Например, что получает сама Америка от стран Балтии? Они требуют от Вашингтона защиты, зато ничем существенно не могут его отблагодарить.

С военной точки зрения Украина сейчас с Россией фактически один на один

Сможем выстоять без помощи партнеров? За счет чего?

- С военной точки зрения Украина сейчас с Россией фактически один на один. Есть определенная прямая помощь, но она незначительная. Без нее сможем оказывать организованное сопротивление агрессору. На море нам американская поддержка нужна больше. Речь идет и о прямой военной помощи, и о присутствии в Черном море. Но в сухопутной войне Вооруженные силы достаточно самостоятельны.

У нас слишком сильно переоценивают западную военную помощь. Зеленский чуть не попал в ловушку из-за этого. Едва не начали расследование по поводу Джо Байдена, как требовал Трамп. В прошлом году от США Украина получила 400 миллионов долларов. На ВСУ тратим около 4,5 миллиардов. То есть помощь составляет только 10 процентов. Большая часть ее идет на содержание различных советников, тренировочных центров.

За все года не получили от западных партнеров существенных систем поражения, кроме "Джавелин". Даже они - тактическое оружие. Действует в радиусе около двух километров. Не могут создать стратегический эффект сдерживания. Украина имеет собственные БМП, танки, авиацию. Некоторые - новые, остальные - модернизированы с советских времени. У нас есть своя ракетная программа "Ольха" и "Нептун". Мы дееспособные и без иностранной военной помощи. Если не поймем этого, Трамп будет иметь инструмент давления на Киев, которого на самом деле нет.

Как на счет экономической поддержки?

- Сотрудничество с МВФ для нас остается критически важным. Сейчас экономическая ситуация в Украине достаточно стабильна. Можем на внешний рынках заимствовать под рекордно маленький процент. Но без новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом это быстро изменится. Однако военную мощь поддерживаем собственноручно где-то на 95 процентов.

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2 ноября завершилось разведения войск в районе Золотого Луганской области. 18 февраля боевики начали наступление в этом районе. Какие выводы из этой ситуации должна сделать наша власть?

- Даже если бы мирных планов Зеленского не было, Россия могла бы наступать в любой момент. В 2017 году было обострение в Авдеевке. Не стоит думать, что основная причина эскалации на фронте - это инициативы президента. Председатель Генерального штаба Хомчак говорил, что бои происходят рядом с районом разведения, но не именно там. Наша артиллерия вчера хорошо отработала, можем оперативно реагировать на изменения ситуации на фронте. Россияне и дальше будут провоцировать Украину. Стоит быть готовыми к этому.

Как ситуация на Донбассе будет развиваться дальше?

- Пока разведение не произойдет по всей линии фронта с подтверждением ОБСЕ, потери будут. Наш подход правильный, но Кремль никогда не согласится отвести войска и технику. В идеале к этому следовало бы добавить международный контроль над границей. Но Путин так потеряет свой главный инструмент давления на Украину. Заморозка конфликта является наименее рисковой опцией. Наша власть это понимает. По возвращении из Парижа Зеленский сказал, что план "Б" именно такой. Но здесь нужна действенная договоренность с Кремлем. Они не согласятся просто так.

Некоторое снижение санкционного давления со стороны европейцев - приемлемый вариант уступок, на которые можем пойти ради разведения по всей линии фронта

На какие уступки для России можем пойти?

- Есть не так много предложений, которые могли бы заинтересовать Кремль. Больше всего они хотели бы получить приднестровский сценарий в обмен на разведение. Мы не можем допустить этого. Другой вариант - некоторое ослабление санкционного давления со стороны европейцев. Для нас это был бы приемлемый вариант. Лучше отменить какие-то санкции и добиться эффективного разведения. Экономические ограничения не сильно вредят России. Имеет достаточно неплохую макроэкономическую ситуацию. К тому же вряд ли туда полетит европейский инвестиционный капитал даже после отмены санкций. Там паршивый климат ведения бизнеса. Поэтому на такую ​​уступку мы можем пойти. С другой стороны даже на это вряд ли согласится Москва. Ведь пассивные боевые действия низкой интенсивности ее полностью устраивают.

При каких условиях сможем вернуть себе Крым?

- Ситуация с полуостровом гораздо сложнее. Россияне говорят, что этот вопрос для них закрыт. На Крыму держится их идентичность. Это гораздо важнее, чем расчеты безопасности. Оккупация и аннексия украинского полуострова - символ того, что Кремль бросил вызов Запада и победил. Не откажутся от него просто так.

Что Украина должна делать, чтобы ускорить возвращение полуострова?

- Стоит продолжать работу по тем направлениям, которые фиксируют наше непризнание аннексии. Поднимать вопросы прав человека в Крыму, на обменах менять наших людей, которых россияне захватили на полуострове. Также надо судиться в различных международных инстанциях, чтобы нам компенсировали потери. Это будет очень долгая борьба. Запад не будет воевать за Крым. Мы такого потенциала не имеем. Стоит ждать, пока изменится российская идентичность. Новое поколение лидеров РФ поймет, что полуостров им не нужен. К этому времени Киев должен следить, чтобы мир четко поддерживал политику непризнания оккупации. Можем стимулировать американцев возобновлять санкционные списки в отношении компаний, которые имеют дело с оккупированным полуостровом и пользуются нашими захваченными там активами. США в июле 2018 подписали соответствующее Крымскую декларацию.

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Москва сейчас не имеет инструментов, чтобы заставить Украину выполнить Минск

18 февраля состоялось заседание Совета безопасности ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия. Наш представитель Сергей Кислица там процитировал стихотворение русского поэта Евгения Евтушенко и отметил особую циничности нападения россиян на Золотое. Оно состоялось в пятую годовщину трагедии в Дебальцево. Как оцениваете это событие? Оно будет иметь какой-то практический смысл?

- Вряд ли. Но ситуация с Минским соглашениями действительно интересна. Даже российские аналитики уже неоднократно в своих заявлениях признавали, что Москва сейчас не имеет инструментов, чтобы заставить Украину выполнить Минск. Для нас ситуация с этим договором сейчас выглядит лучше, чем раньше. Здесь играет свою роль и экономическая стабильность, и модернизация военной силы. Российский Центр политической конъюнктуры близок к Владислава Суркова, публиковал такую ​​аналитику.

Очень важно, чтобы это осознало украинское население. Мы имеем достаточно большой потенциал сопротивляемости. Можем позволить себе не соглашаться с требованиями, которые идут в разрез с нашими национальными интересами. Россия не сможет заставить Киев внести особый статус Донбасса в Конституцию, как очень сильно хочет. Не имеет возможности накинуть петлю финансирования этих территории на украинцев.

Это понимает Владимир Зеленский и его команда?

- Постепенно они приходят к этой мысли. Несмотря на то, что постоянно идет речь о мире, Зеленский неоднократно говорил про красные линии. Мол, если на Донбассе будут выборы, то только по украинскому законодательству и после вывода вооруженных формирований. Украина готова пойти на мир, который будет означать возвращение наших территорий и людей, а не капитуляцию. По сравнению с тем, что команда Зеленского и он сам, транслировали во время избирательной кампании, есть разительные перемены в риторике. Понимают, что это все не так легко и плохо. Не должны ради иллюзии мира выполнять указания Путина.

18 февраля, в 5 утра, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. Погиб украинский военный. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля обнародовали план "прекращения войны" на Донбассе. Он предлагает 12 пунктов, которые полностью игнорируют все требования официального Киева. Среди них создание "нормандского формата" на уровне военных, запуск программы разминирования, восстановления торговли между Украиной и России на принципах свободной зоны, постепенное снятие санкции из России, ее сближения с Европейским Союзом.