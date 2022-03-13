Россия нанесла воздушные удары по нескольким военным объектам. Большинство – в цель

Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

12 марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Минобороны.

"Особенно пострадал военный аэродром в Василькове, - говорится в сообщении. – Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели".

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Кроме того, противовоздушная оборона государства за предыдущие сутки уничтожила два российских вертолета Ка-52; один Су-34; один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34) и два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.