Россия использует Зеленского и его окружения, как стаю карасей - Портников

Журналист Виталий Портников считает, что РФ использует Зеленского и его окружения. Фото: Politeka

Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть, других значений этого слова в российском политическом языке нет. Об этом написал журналист Виталий Портников на сайте Эспрессо.

"Можно играть в "оттепель", о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать кремлевскими кабинетами и спрашивать, кто первый хочет закончить войну и снять с этого все сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе - и называть это "формулой Штайнмайера". Все это - еще не политика. Все это - попытка остаться в мире собственных иллюзий, нелепых и детских", - заявил журналист.

"А потом наступает день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и других бандитов. Когда нужно согласиться, что особый статус оккупированных територий - которые так и останутся оккупированными - должен быть зафиксирован в украинской Конституции. И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдет в Киеве - даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в "нормандском формате" и даже "просто перестать стрелять". Вот это и есть политика ", - подчеркнул Портников.

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Журналист считает, что Россия просто использует Зеленского и его окружение "как стаю непонятливых карасей".

"А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже 2014 собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений этого слова в российском политическом словаре нет.

И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором ", - подчеркнул журналист.

18 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Также была согласована так называемая "формула Штайнмайера".