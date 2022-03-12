"Россия имеет два варианта ядерного шантажа. Обвинит Украину" - разведка

Россия разработала два варианта ядерного шантажа. Во всех случаях планирует обвинить Украину.

Какой из путей они выберут – зависит только от них, заявил в интервью Укринформу руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Первый вариант – это масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второй – применение артиллерии по ядерному хранилищу. В обоих случаях российское руководство имеет целью обвинить Украину и ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых не существует", - сказал Буданов.

Оккупанты ранее уже прибегали к подобному – специально обстреливали Запорожскую АЭС и нанесли удар по Харьковскому физико-техническому институту, добавил руководитель разведки.

"К какому бы сценарию сейчас ни склонилось руководство России – это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа. Она заденет Европу и РФ. А больше всего пострадают Украина и Беларусь", - подытожил Буданов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.