"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры

Роман Безсмертный: Зеленского заставлять пойти на прямой диалог с главарями самопровозглашенных республик. Фото: Gazeta.ua

С избранием Зеленского инициатива перешла в Москву. До этого мы прессинговали россиян.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политик Роман Безсмертный.

"Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина, тезисы, которые высказал лидер США Дональд Трамп (заявил, что с большой симпатией рассмотрел бы идею возвращения России в состав "Большой семерки". - Gazeta.ua), нейтральная позиция канцлера Германии Ангелы Меркель говорят о том, что содержание нормандских переговоров определено. Теперь будет три на одного. Наш президент окажется в меньшинстве", - считает он.

После обмена пленными российское министерство иностранных дел опубликовало обращение к нашей власти, напоминает политик.

"Речь идет о внесении в Конституцию Украины формулы президента Германии Штайнмайера (предусматривает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться под контролем и при содействии ОБСЕ. Если их признают легитимными, эти территории могут получить "специальный статус". - Gazeta.ua) закон об особом статусе Донбасса, социально-гуманитарные выплаты жителям оккупированных районов. Все это будут обсуждать во время нормандской встречи. Зеленского заставлять пойти на прямой диалог с главарями самопровозглашенных республик", - объясняет Роман Безсмертный.

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По его мнению, президент и его советник по внешнеполитических вопросов не готовы предложить альтернативную повестку дня.

"Они не могут парировать эти удары врага. Зеленскому могут навязать план Кремля. Тогда напряжение с внешнего периметра перейдет внутрь государства. Это - опасно. Отношения с Москвой можно решать за мировым или континентальным столом, где есть союзники. Перенесем конфликт внутрь, будем иметь большие проблемы с тем, чтобы удержать украинское общество цельным. Если это произойдет, Россия добьется успеха", - добавляет политик.

Полное интервью с Романом Безсмертным читайте в журнала "Країна" от 19 сентября.