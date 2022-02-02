Россия дестабилизирует мир - опрос показал настроения украинцев

74% украинцев уверены, что Россия дестабилизирует ситуацию в мире.

Об этом свидетельствуют результаты опроса международной ассоциации Gallup, обнародованные Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Абсолютное большинство украинцев - 74 процента - уверены, что Россия дестабилизирует мир. Не согласны с этим утверждением 10 процентов украинцев, 16 процентов не смогли дать ответ на этот вопрос. Таким образом, Украина из всех стран, в которых прошел опрос, чаще всего видит в действиях России угрозу дестабилизации мира", - говорится в исследовании.

Автор: dif.org.ua

Отрицательно к Российской Федерации настроены также граждане Австрии – 70%, Косово – 69%, Германии –69%, Польши – 69%, Чехии – 68% и Швейцарии – 66%.

В целом, на международной арене 46% людей негативно воспринимают международную политику России. 29% респондентов верят в стабилизационные устремления РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши

Больше всего верят в благие намерения России граждане Албании – 86%, Вьетнама – 76%, Сербии – 64%, Казахстана – 62% и Индии – 57%.

Сами же россияне тоже положительно оценивают международную политику собственного государства: 44% уверены, что их государство способствует стабилизации, 22% – не согласны с этим, 33% – не смогли определиться.

Украинцы положительнее рассматривают действия США – 41% считает, что Штаты способствуют стабилизации мира, 37% с этим не согласны. Также украинцы положительно оценивают политику Европейского Союза – 51%. Ответ "ЕС скорее дестабилизирует мир" избрали 24% граждан Украины.

Соцопрос был проведен с октября по декабрь 2021 года. Опросили 41 560 респондентов из 44 стран мира. Теоретическая погрешность опроса составляет 3-5%.

Украинский институт будущего спросил украинцев, готовы ли они вступить в ряды территориальной обороны на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Утвердительно ответили 56% опрошенных. Остальные – не готовы к этому шагу.