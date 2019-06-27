Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека

Богдан Яременко: некоторые европейские страны поставили экономические интересы над политическими и моральными принципами. Фото: ukrinform.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации без ограничений. Также призвала освободить украинских моряков, оплатить членские взносы, Россия не платит уже три года. Задолжала почти 75 миллионов евро. Сотрудничать со следствием по сбитию авиалайнера MH17 и в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова. Приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше.

Но на следующей октябрьской сессии все может измениться. Относительно 4 из 18 депутатов из российской делегации Регистрационный комитет ПАСЕ решил обратиться в Венецианскую комиссию. Сомнение вызывает их статус, ведь они стали депутатами Госдумы РФ от округа, который включает Крым. Поэтому подпадают под персональные санкции Евросоюза.

Очень важно дождаться решения комиссии, тогда сможем думать, как действовать дальше. Возвращение России в ПАСЕ - это не катастрофа, но мы должны усерднее работать на международной арене.

Об этом в интервью для Gazeta.ua говорит дипломат Богдан Яременко.

- Очень трудно сейчас предсказать решение Венецианской комиссии. Тот факт, что к ней обратились - позитив, но само по себе обращение ничего не дает. Это - независимый орган, но он также подвергается воздействию политического контекста. Для Украины решение очевидно - депутаты под санкциями Евросоюза, которые незаконно одержали победу с учетом голосов Крыму, не могут быть частью Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но для Венецианской комиссии все не так однозначно, - объясняет Богдан Яременко. - Одним из вариантов может быть ситуация, когда она вообще заявит, что не имеет полномочий рассматривать законность статуса любых делегации или ее отдельных членов. Отстранится от дела. Это может стать одной из проблем, которые не позволят принять выгодное решение для украинской стороны. Поэтому, чтобы сформировать стратегию, как действовать дальше, надо дождаться вердикта комиссии.

Возвращение Российской Федерации в ПАСЕ больше всего вредит самому Совету Европы. Ставит под сомнение принципы, на основе которых он создан

К октябрю россияне точно будут действовать в ПАСЕ. Могут за это время сделать что-то критически негативное для Украины?

- Мы должны понимать, что наш главный вызов - это война. Возвращение россиян в ПАСЕ как таковое не является катастрофой для Украины. К сожалению, за пять лет видим, что победить в войне можно только на поле боя. Международные организации не влияют на это существенно. Поэтому наличие или присутствие в них делегаций РФ не может нанести критический вред нашему государству. Все страны Европейского союза будут продолжать политику санкций еще минимум на полгода. И российские делегаты не смогут с этим ничего поделать.

Как ни странно, но ситуация с возвращением Российской Федерации в ПАСЕ больше всего вредит самому Совету Европы. Ставит под сомнение принципы, на основе которых он создан. Организация теряет имидж независимой. Такой, что отстаивает демократические ценности. Это - демонстрация негативной тенденции, что некоторые европейские страны готовы на нарушение принципов ради компромисса. Это - политика двойных стандартов. Должны учитывать это. Возможно, надо как-то изменить аргументы для доказательства своей позиции на международной арене в будущем.

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Возвращение России в ПАСЕ может стать прецедентом для будущего снятия всех санкции Европейского Союза?

- Абсолютно все экономические и персональные ограничения против России, которые инициировал Евросоюз, вводились национальными правительствами на уровне каждой страны в отдельности. ЕС как организация не может кого-то заставить наложить или снять санкции. Это решает отдельно правительство государства. Может прислушаться или нет. Поэтому уровень санкционного давления на Российскую Федерацию зависит от внешних связей Украины с каждым правительством отдельно. К тому же, сейчас все экономические санкции страны ЕС продлили еще на полгода. Поэтому в ближайшей перспективе не стоит ожидать уменьшения давления на РФ со стороны цивилизованного мира. К тому же, здесь весомым игроком являются Соединенные Штаты, которые имеют свои экономические ограничения против Кремля. На них ПАСЕ или Европейский союз вообще не имеют никакого влияния.

Почему европейские страны решили пойти на сближение с Россией и вернули ее в ПАСЕ?

- Имеют свои экономические интересы. Хотят налаживания финансовых и торговых отношений с Россией. Поставили их над политическими и моральными принципами.

ПАСЕ призвала РФ выполнить пять требований. К Украине относится один - освободить моряков. О Крыме и Донбассе пункт отменили, хотя наша делегация пыталась внести его в перечень. Почему?

- Парламентская ассамблея имеет очень пеструю структуру. Так же как в составе каждой делегации отдельной страны есть представители разных политических сил и течений. Очень мало государств голосовали единогласно. Каждый из делегатов руководствуется своим видением, интересами. Они демонстрируют не позицию государственного правительства, а собственные убеждения. Поэтому в каждой делегации могут быть люди с пророссийскими настроениями или те, кто считают, что с РФ надо говорить. Также те, кто стоит на идеалистических позициях и диалог с Москвой для них неприемлем, пока она нарушает международное право. Очевидно, последних просто оказалось меньше.

Если вдруг ПАСЕ в ответ на провокационную политику российской делегации даст повод покинуть учреждение, Москва будет только счастлива

Россия выполнит эти требования? Если нет, ее снова лишат права голоса?

- РФ не выполнит поставленные требования. Россияне ведут себя очень радикально в ПАСЕ - или пан, или пропал. То есть согласны или на полное оправдание и снятие всех ограничений в Совете Европы, или готовы просто навсегда выйти из этой организации. Второй вариант их тоже не очень разочарует. Если вдруг ПАСЕ в ответ на провокационную политику российской делегации даст повод покинуть учреждение, Москва будет только счастлива. Они давно ищут причину выйти и не играть во все эти проверки, контроли, права человека. Следовало бы подталкивать ее к этому сценарию. Россия не отвечает минимальным критериям членства в Совете Европы. Но западные политики считают, что еще есть пространство для маневра и диалога с Кремлем.

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Депутат от РФ Слуцкий сказал, что отказ от этих Крымских поправок - первый шаг к признанию полуострова российским. Это правда? Запад действительно может признать Крым территорией РФ?

- К счастью, ПАСЕ не утвердила Слуцкого вице-президентом. Поэтому его влияние не велико. Россияне будут стараться изо всего делать политический пиар. Заявление Слуцкого - проявление этого. Все страны Европейского союза продолжают проводить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. В ЕС может быть разное отношение к антироссийских экономических санкций, но нет никакого политического сигнала, что какое-то правительство может признать полуостров территорией РФ.

Украинская делегация решила прекратить работу в ПАСЕ до конца текущей сессии. Это правильный шаг? Что он может дать?

- Это была немного эмоциональная реакция. За пять лет привыкли к победам. И слишком критически переживают первое поражение. Оно досадное, но это - не конец света. Надо начать работать еще усерднее на всех международных фронтах.

За восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались. В ответ украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее. И сконцентрироваться на вопросе лишения полномочий делегации РФ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули зал заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как с российской делегации сняли все санкции в ПАСЕ.