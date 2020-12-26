Российскую блогерку не пустили в Украину

В ночь на субботу, 26 декабря, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогерку из-за посещения Крыма.
Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
26-летняя девушка нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированый Россией Крым.
Теперь блогеру запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года. Имя и фамилия девушки не сообщаются.
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В прошлом году в Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом.
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