Российскую блогерку не пустили в Украину

В аэропорту "Борисполь" задержали блогера из России. Фото: infofakt.com.ua

В ночь на субботу, 26 декабря, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогерку из-за посещения Крыма.

Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

26-летняя девушка нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированый Россией Крым.

Теперь блогеру запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года. Имя и фамилия девушки не сообщаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину

В прошлом году в Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву. Путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом.