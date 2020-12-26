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суббота, 26 декабря 2020 22:18

Российскую блогерку не пустили в Украину

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Российскую блогерку не пустили в Украину
В аэропорту "Борисполь" задержали блогера из России. Фото: infofakt.com.ua

В ночь на субботу, 26 декабря, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогерку из-за посещения Крыма.

Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

26-летняя девушка нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированый Россией Крым.

Теперь блогеру запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года. Имя и фамилия девушки не сообщаются.

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В прошлом году в Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву.

Путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом.

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26
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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