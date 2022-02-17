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четверг, 17 февраля 2022 15:55

Российского шансонье не пустят в Украину - Стерненко

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Российского шансонье не пустят в Украину - Стерненко
На границе певец получит запрет на въезд в Украину. Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Российского певца Михаила Шуфутинского ждет запрет въезда в Украину в случае попытки пересечь границу.

Об этом напомнил блогер Сергей Стерненко в Тelegram.

"Пограничники не пустят в Украину Михаила Шуфутинского, россиянина, неоднократно гастролировавшего в оккупированном Крыму", - написал Стерненко.

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Блогер считает необходимым полностью запретить гастроли в Украине российских артистов и ввести визовый режим с россиянами.

"Это особенно актуально сейчас, во время обострения", – отметил Стерненко.

8 марта 2022 года в столичном Дворце спорта запланирован концерт Михаила Шуфутинского "За милых дам или 30 лет спустя". Билеты на концерт - от 590 грн до 6 тыс. грн. Выступление певца все еще анонсируют.

В отношении Шуфутинского в украинских пограничников достаточно оснований отказать ему во въезде. Российский шансонье неоднократно посещал оккупированный Россией Крым. Это разные города на полуострове и места, где он выступал и отдыхал. Сам певец открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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