Российского пропагандиста завернули на границе с Украиной

Оператора с RT завернули домой. Он получил запрет на въезд на 3 года. фото: ГНСУ

Пограничники не пустили в Украину оператора пропагандистского российского телеканала "Russia today". Он получил запрет въезда на 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска" Кучурган ", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыму ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники нашли в лесу пулемет

Пограничники также установили, что в период оккупации полуострова летал туда с российской территории. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today". Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

Несовершеннолетнего контрабандиста задержали со стрельбой в Черновицкой области. Он пытался переправить в Румынию партию сигарет