Российское гражданство: объяснили, зачем Кремлю украинцы

Петр Олещук: Механизмы получения российского гражданства были и раньше Фото: Антикор

Упрощенная форма получения российского гражданства для украинцев существенно ничего не изменит. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Петр Олещук.

18 декабря Госдума России дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким, в первую очередь, относятся граждане Украины.

"Москва таким образом подкрепляет лояльность пророссийских граждан в Украине. Показывает, что о них не забывает. В середине России так поддерживают имидж Путина как главного защитника русскоязычных граждан бывшего СССР. Косвенно решают практические задачи: привлекают специалистов, которые могут быть полезными для их экономики", - говорит Олещук.

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Граждан этих категорий освободят от 5-летнего срока проживания на территории России, наявности подтвержденного законного источника средств к существованию, выхода из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.

"Механизмы получения российского гражданства были и раньше. Все, кто сильно хотели, уже его получили. Остальные в гражданстве России не нуждаются. Или ждут, что его дадут автоматически, как в случае аннексированного Крыму. Поэтому масштабного въезда украинцев в Россию не будет", - добавляет Олещук.

Украинские пограничники не будут пропускать в страну мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.