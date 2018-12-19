Российское гражданство: объяснили, зачем Кремлю украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 1692
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1431
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1881
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
9 Просмотров: 1044
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2583
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2331
Фото
Все фото
7
7
13
4
17
&quot;В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи&quot; - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Видео
Все видео
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1323
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2331
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3060
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 1107
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 16:18

Российское гражданство: объяснили, зачем Кремлю украинцы

  Комментировать
Российское гражданство: объяснили, зачем Кремлю украинцы
Петр Олещук: Механизмы получения российского гражданства были и раньше Фото: Антикор

Упрощенная форма получения российского гражданства для украинцев существенно ничего не изменит. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Петр Олещук.

18 декабря Госдума России дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким, в первую очередь, относятся граждане Украины.

"Москва таким образом подкрепляет лояльность пророссийских граждан в Украине. Показывает, что о них не забывает. В середине России так поддерживают имидж Путина как главного защитника русскоязычных граждан бывшего СССР. Косвенно решают практические задачи: привлекают специалистов, которые могут быть полезными для их экономики", - говорит Олещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев, что "пострадали за веру", будут ждать в России

Граждан этих категорий освободят от 5-летнего срока проживания на территории России, наявности подтвержденного законного источника средств к существованию, выхода из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.

"Механизмы получения российского гражданства были и раньше. Все, кто сильно хотели, уже его получили. Остальные в гражданстве России не нуждаются. Или ждут, что его дадут автоматически, как в случае аннексированного Крыму. Поэтому масштабного въезда украинцев в Россию не будет", - добавляет Олещук.

Украинские пограничники не будут пропускать в страну мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российское гражданство: объяснили, зачем Кремлю украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 79748
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 32234
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12275
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 11448
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 10161
Общество
Наш родительский долг - сделать Украину процветающей - Вайдич
Наш родительский долг - сделать Украину процветающей - Вайдич Просмотров: 63
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы Просмотров: 2475
Порошенко назначил Гольник судьей
Порошенко назначил Гольник судьей
 Просмотров: 126
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
7
 Просмотров: 1692
Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки
Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки Просмотров: 189
Больше всего комментируют
34
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке
1
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
1
С доходов от облигаций не платят налог
Голосов: 30975
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua