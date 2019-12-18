Российский журналист стал гражданином Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1224
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2646
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 495
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2502
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2961
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11565
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
9
4
26
4
5
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 450
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2601
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11169
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 693
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 12:01

Российский журналист стал гражданином Украины

  Комментировать
Российский журналист стал гражданином Украины
Суханов получил украинское гражданство. Фото: detector.media

Телеведущий и журналист Алексей Суханов получил гражданство Украины. Теперь ему надо оформить документы на получение паспорта и отказаться от гражданства России.

Соответствующий указ на днях подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в Обозреватель.

"Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это случится еще в этом году - в год моего 45-летия. Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом", - сообщил журналист. Как отметил Суханов, за Россией не грустит, потому что имеет совсем другое мнение, чем то, что там царит.

"Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем наводить порядок в своем. Я этой философии не разделяю, мне сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной ", - отметил Суханов.

Алексей Суханов родился и работал в России. Однако после 2014 года переехал в Киев. С собой взял только коллекцию живописи. За несколько лет Суханов выучил украинский язык.

Журналист известен как ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве наградят лучших представителей бьюти-индустрии Украины

Бессменный ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" Алексей Суханов в свободное время читает Островского, а между записью эфиров слушает классическую музыку.

Седьмой год является модератором публичных и непростых дискуссий, а недавно овладел еще и украинским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский журналист стал гражданином Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 33509
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 18945
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 12672
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 6714
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6606
Общество
На Донбассе в шахте произошел обвал: один горняк в ловушке
На Донбассе в шахте произошел обвал: один горняк в ловушке Просмотров: 9
Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей
Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей 1 Просмотров: 405
На Донбасс из России тайно прибыла колонна военной техники
На Донбасс из России тайно прибыла колонна военной техники 1 Просмотров: 675
Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания
Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания 1 Просмотров: 1035
Дубилет рассказал, сколько миллионов украинцев эмигрировали с 2010-го
Дубилет рассказал, сколько миллионов украинцев эмигрировали с 2010-го Просмотров: 972
Больше всего комментируют
5
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
3
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
2
Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 47653
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua