Российский журналист стал гражданином Украины

Суханов получил украинское гражданство. Фото: detector.media

Телеведущий и журналист Алексей Суханов получил гражданство Украины. Теперь ему надо оформить документы на получение паспорта и отказаться от гражданства России.

Соответствующий указ на днях подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в Обозреватель.

"Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это случится еще в этом году - в год моего 45-летия. Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом", - сообщил журналист. Как отметил Суханов, за Россией не грустит, потому что имеет совсем другое мнение, чем то, что там царит.

"Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем наводить порядок в своем. Я этой философии не разделяю, мне сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной ", - отметил Суханов.

Алексей Суханов родился и работал в России. Однако после 2014 года переехал в Киев. С собой взял только коллекцию живописи. За несколько лет Суханов выучил украинский язык.

Журналист известен как ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина".

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Бессменный ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" Алексей Суханов в свободное время читает Островского, а между записью эфиров слушает классическую музыку. Седьмой год является модератором публичных и непростых дискуссий, а недавно овладел еще и украинским.