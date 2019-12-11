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среда, 11 декабря 2019 03:40

Российский телеканал покажет сериал "Слуга народа"

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Российский телеканал покажет сериал &quot;Слуга народа&quot;
Россия покажет "Слугу народа". Фото: ТСН

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Премьера состоится в 19:00 по московскому времени. Будут показаны сразу три серии, указано на сайте телеканала.

В России назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

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Сервисы "Яндекса" (включая "КиноПоиск") заблокированы в Украине. Российские ресурсы утратили лицензию в Украине из-за предоставления данных со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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