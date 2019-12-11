Российский телеканал покажет сериал "Слуга народа"

Россия покажет "Слугу народа". Фото: ТСН

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Премьера состоится в 19:00 по московскому времени. Будут показаны сразу три серии, указано на сайте телеканала.

В России назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

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Сервисы "Яндекса" (включая "КиноПоиск") заблокированы в Украине. Российские ресурсы утратили лицензию в Украине из-за предоставления данных со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ.