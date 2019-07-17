Российский суд продлил арест пленным морякам

Пленные моряки останутся под арестом до осени. Фото: РБК

Российский суд продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам до осени.

Таким образом Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на 3 месяца", - говорится в постановлении суда.

В то же время адвокат Николай Полозов отметил, что все 4 судебные заседания относительно моряков проходили по ходатайству прокуроров в закрытом режиме. Также он отметил, что 3 раненым морякам - Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке продлили содержания под стражей до 26 октября, а всем остальным до 24 октября.

"Ни одно ходатайство защиты в 4 судебных заседаниях о привлечении копий приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому украинские военнопленные моряки должны быть немедленно освобождены, удовлетворено не было", - написал адвокат в Facebook.

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Полозов также заявил, что защита будет обжаловать все судебные решения о продлении сроков содержания под стражей украинцам.

25 ноября 2018-го пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили 3 украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполя, и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву.