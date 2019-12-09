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понедельник, 09 декабря 2019 13:03

Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура

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Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Российский рэпер в Одессе высмеял день траура. Фото: lviv.vgorode.ua

8 декабря в Украине был объявлен день траура из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в которой погибли уже 12 человек. Об этом сообщает Новинарня.

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В тот же день в городе выступил российский исполнитель. Морґенштерн нецензурно высказался о траур, назвал его "показухой" и призвал устроить "вместо дня траура день крика и з х** ли пожарных проверок нет в городе".

8 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выявлено еще два тела. Таким образом пожар унес жизни 10 человек.

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