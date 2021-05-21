Российский паспорт и самоубийство после смерти родителей - кого не стало на прошлой неделе

С начала года в мире умерло почти 23 млн человек. За прошедшую неделю похоронили более 1 млн. О наиболее обсуждаемых потерях за последние семь дней - читайте в материале.

18 мая в столичной больнице скончался 15-летний Денис Родиков. Накануне прыгнул с моста на бетонный тротуар. В марте от коронавируса с разницей в девять дней умерли его приемной родители - Владимир и Диана Родик. Осталось 13 детей.

Автор: Facebook Денис Родиков воспитывался в детском доме семейного типа Владимира и Дианы Родиковых. Супруги умерли в марте от коронавируса

Родиковы жили в детском доме семейного типа в селе Липовый Скиток Фастовского района Киевской области. 17 мая Денис сбежал из дома. В соцсетях намекал, что планирует свести счеты с жизнью. Отметил, что хочет сделать это "не через буллинг". Помешать ему осуществить задуманное правоохранители не успели.

Американский актер Чарльз Гродин умер в 86 лет. У него был рак костного мозга.

Автор: кадр с фильма "Бетховен" Чарльз Гродин снялся почти в 30 фильмах. Умер от рака мозга

Чарльз снялся почти в 30 фильмах. Самые известные: "Бетховен", "Успеть до полуночи", "Кинг-Конг". Актерскую карьеру завершил в начале 1990-х. С тех пор он вел развлекательные программы на телевидении, работал политическим обозревателем и писал пьесы. Дважды был женат. Воспитал сына и дочь.

На 38-м году перестало биться сердце футболиста симферопольской "Таврии" и луганской "Зари" Сергея Ференчака. СМИ пишут, что "ушел из жизнь не невыясненных обстоятельствах".

Автор: Facebook После аннексии Крыма Сергей Ференчак принял российское гражданство

Ференчак родился в Крыму, там начал заниматься футболом. В украинской премьер-лиге выступал за клубы "Севастополь", "Заря" и "Таврия". После аннексии полуострова РФ принял российское гражданство. Последние два года работал тренером в детско-юношеской спортивной секции.

Сердце главного дирижера Львовского национальной оперы Михаила Дутчука остановилось 19 мая. Он закончил Львовском государственную консерваторию им. Николая Лысенко. В Львовского театре оперы и балета работал с 1976 года. Главным дирижером стал 2001-м. Тогда же за постановку "Моисей" был награжден премией "Слава Львова".

Автор: Львовская национальная опера Во Львовском театре оперы и балета Михаил Дутчак работал с 1976 года

Три года боролась с онкологией российская актриса и кинознавиця Татьяна Проценко. Умерла 53-летней.

Автор: Facebook Татьяна Проценко в детстве исполнила роль Мальвины в фильме "Приключения Буратино"

Известной стала в детстве. Тогда исполнила роль Мальвины в фильме "Приключения Буратино". Ассистент режиссера познакомился с ней в поезде и предложил сняться в кино. После "Приключений Буратино" должна была сыграть еще в фильме "Про Красную шапочку". Но накануне съемок упала с велосипеда и получила сотрясение мозга. Вместо нее роль исполнила другая актриса.

Окончила киноведческий факультет Всероссийского института кинематографии. Работала в Центре Роллана Быкова. Снялась в документальных лентах "Жизнь не сказка" и "Тайны кино". Писала стихи. У нее осталось двое детей.

В Китае не стало бизнесмена Цзо Хуэй. Он входил в топ-15 самых богатых людей страны. Его состояние оценивали в $ 14,8 млрд.

Цзо Хуэй учился в Пекинском химико-технологическом университете. Свой первый капитал заработал в страховом бизнесе. В 2001 году занялся недвижимостью. Возглавлял компанию "KE Holdings", предоставляющая услуги в сфере недвижимости.

"Богатство меня не волнует. На самом деле это не имеет никакого значения", - говорил предприниматель.

Причину смерти не разглашаются. Говорят, что умер "от неожиданного обострения болезни". Мужчине было 50 лет.