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воскресенье, 19 января 2020 18:19

Российских актеров не пустили в Украину

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Российских актеров не пустили в Украину
Актер посещал Крым. Фото: Укринформ

Группу российских актеров не пустили в Украину.

Некоторые из них незаконно посещали оккупированный Крым, сообщает Госпогранслужба.

"В аэропорту "Запорожье" пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", - говорится в сообщении.

При оформлении иностранцев в отношении одного из них сработала база данных. Гражданин России незаконно посещал оккупированную территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспорте.

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"Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - добавили в пограничном ведомстве.

"Укринформ" со ссылкой на свои источники сообщает, что отказ на въезд получил актер Сергей Колесников. Актриса Лариса Удовиченко и два человека, которые их сопровождали, не смогли объяснить цель своего пребывания.

В Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, в свое время открыто поддержавшие незаконную аннексию Крыма. Оба актера находятся в базе данных сайта "Миротворец".

Спектакль "Идея фикс", в котором также играет российская актриса Лариса Удовиченко, запланирован с 20 по 26 января в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Николаеве и Полтаве. Цены за билет начинаются от 199 грн.

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19
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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