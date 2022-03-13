Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 198
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1746
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3429
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8793
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7401
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116553
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6905
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3042
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2853
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
4
5
5
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Защитники Киева готовы: каждый российский танк встретит украинский джавелин
Защитники Киева готовы: каждый российский танк встретит украинский джавелин
В Святогорской лавре на момент обстрела находились тысяча эвакуированных людей
В Святогорской лавре на момент обстрела находились тысяча эвакуированных людей
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
Ювелирная работа: показали, как из окна дома вытащили огромный снаряд
Ювелирная работа: показали, как из окна дома вытащили огромный снаряд
Тысячи людей с украинскими флагами: Бердянск протестует против оккупантов
Тысячи людей с украинскими флагами: Бердянск протестует против оккупантов
Кадыров появился в Украине. Прячется под Киевом: телеграмм-канал
Кадыров появился в Украине. Прячется под Киевом: телеграмм-канал
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 729
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 351
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3231
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4635
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8991
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1062
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 17:18

Спецтема: Война России против Украины

Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ

  Комментировать
Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ
Хотят подставить украинцев, проживающих в России Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

Российские спецслужбы планируют серию мероприятий террористического характера в РФ.

Они хотят подставить украинцев, проживающих в России, пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

"Для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы РФ планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в РФ украинцев", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин подписал закон о тюрьме за правду о войне

В рамках спецоперации планируется: распространять призывы к проживающим в РФ украинцам, возглавлять протестное движение по свержению режима Владимира Путина (к провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, находящиеся за пределами РФ); придавать протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски; реализовывать ряд провокаций насильственного, террористического характера, которые будут организовывать этнические украинцы; усиливать пропагандистские меры по разъяснению гражданам России "безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев".

Руководство российских войск спланировало операцию по бомбардировке населенных пунктов Беларуси, чтобы затем обвинить в этом Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49465
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46480
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33230
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 26664
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22656
Общество
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
 Просмотров: 216
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
4
 Просмотров: 711
Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь
Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь Просмотров: 135
Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет
Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет Просмотров: 1180
Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца
Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца Просмотров: 504
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
4
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 60517
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть