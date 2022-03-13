Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ

Хотят подставить украинцев, проживающих в России Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

Российские спецслужбы планируют серию мероприятий террористического характера в РФ.

Они хотят подставить украинцев, проживающих в России, пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

"Для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы РФ планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в РФ украинцев", - говорится в сообщении.

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В рамках спецоперации планируется: распространять призывы к проживающим в РФ украинцам, возглавлять протестное движение по свержению режима Владимира Путина (к провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, находящиеся за пределами РФ); придавать протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски; реализовывать ряд провокаций насильственного, террористического характера, которые будут организовывать этнические украинцы; усиливать пропагандистские меры по разъяснению гражданам России "безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев".

Руководство российских войск спланировало операцию по бомбардировке населенных пунктов Беларуси, чтобы затем обвинить в этом Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.