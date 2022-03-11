Российские самолеты атакуют украинские города с Беларуси – НАТО

Каждый день с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия использует для наступления в Украину белорусские аэродромы. Оттуда взлетает большинство российских самолетов.

В частности, украинские города с территории Беларуси атакуют российские истребители МиГ-29, заявили в НАТО, сообщает CNN.

По словам специалистов по радиообнаружению НАТО, следящих за воздушным пространством, ежедневно с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Военные самолеты вылетают для поддержки продвижения колонн российской техники.

Вылеты Миг-29 с белорусских аэродромов ежедневно фиксируют самолеты радиообнаружения AWACS. Однако невозможно установить, это самолеты вооруженных сил РФ или Белоруссии.

Также специалисты отмечают, что над территорией Беларуси часто летают российские самолеты-разведчики, фиксирующие активность в воздухе в радиусе 400-500 км.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.