Российские подразделения на границе начали выдвигаться на позиции для атаки - СМИ

Источники СМИ говорят, что некоторые подразделения выдвигаются для атаки. Фото: Reuters

Некоторые российские подразделения у украинской границы начали выдвигаться на позиции для атаки.

Об этом сообщила американская радиостанция CBS News со ссылкой на источники.

"CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки, по словам официального представителя США. Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки были также перемещены на огневые позиции", - говорится в сообщении.

CNN пишет, что российские силы явно расширяют свои возможности для вторжения в Украину.

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Источники издания говорят, что нападение на Киев может начаться без предупреждения. Вместе с тем в США пока не называют действия России "последними приготовлениями". У президента РФ Владимира Путина еще "есть время отдать приказ о прекращении каких-либо военных действий".

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.