Российские паспорта в Донбассе: Волкер указал основной мотив Путина

Волкер: "Путин испытывал Зеленского на прочность". Фото: Iamir.info

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "на прочность".

Другие версии являются второстепенными. Так сказал спецпредставитель США Курт Волкер в интервью BBC.

Журналист спросил Волкера, как он относится к версии, по которой причиной упрощенной паспортизации оккупированного Донбасса есть возможность "забрать противников Украины" в Россию, а Донбасс - реинтегрировать.

На что тот сказал, что не считает это мотивом Путина. "Скорее всего, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", - сказал спецпредставитель США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер пообещал представительство США наивысшего уровня на инаугурации Зеленского

Волкер добавил, что не против версии, озвученной журналистом, "ведь в конце концов мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности".

Отметим, Зеленский, комментируя упрощенную паспортизацию Донбасса, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

Он также не исключил введения новых санкций против России за упрощенную процедуру выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.