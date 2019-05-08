Российские паспорта в Донбассе: Волкер указал основной мотив Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 855
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3944
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 873
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2160
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3204
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5490
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3240
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
5
12
17
28
6
Супруги из Франции делают эко-продукты для украинцев
Супруги из Франции делают эко-продукты для украинцев
Украинцы несут цветы к посольству России
Украинцы несут цветы к посольству России
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Видео
Все видео
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2853
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1359
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3159
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3303
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 180
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 23:35

Российские паспорта в Донбассе: Волкер указал основной мотив Путина

  Комментировать
Российские паспорта в Донбассе: Волкер указал основной мотив Путина
Волкер: "Путин испытывал Зеленского на прочность". Фото: Iamir.info

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "на прочность".

Другие версии являются второстепенными. Так сказал спецпредставитель США Курт Волкер в интервью BBC.

Журналист спросил Волкера, как он относится к версии, по которой причиной упрощенной паспортизации оккупированного Донбасса есть возможность "забрать противников Украины" в Россию, а Донбасс - реинтегрировать.

На что тот сказал, что не считает это мотивом Путина. "Скорее всего, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", - сказал спецпредставитель США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер пообещал представительство США наивысшего уровня на инаугурации Зеленского

Волкер добавил, что не против версии, озвученной журналистом, "ведь в конце концов мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности".

Отметим, Зеленский, комментируя упрощенную паспортизацию Донбасса, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

Он также не исключил введения новых санкций против России за упрощенную процедуру выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские паспорта в Донбассе: Волкер указал основной мотив Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 100630
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 59778
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 25654
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 22653
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 19792
Общество
Супруги из Франции делают эко-продукты для украинцев
Супруги из Франции делают эко-продукты для украинцев
5
 Просмотров: 18
В каждой сумке у меня газовый баллончик - правозащитник
В каждой сумке у меня газовый баллончик - правозащитник
 Просмотров: 27
Кернес хочет снести волонтерскую палатку и вернуть улице советское название
Кернес хочет снести волонтерскую палатку и вернуть улице советское название Просмотров: 333
Украинцы несут цветы к посольству России
Украинцы несут цветы к посольству России
12
 Просмотров: 1287
Сколько украинцев не знают, когда началась Вторая мировая война - статистистика
Сколько украинцев не знают, когда началась Вторая мировая война - статистистика Просмотров: 819
Больше всего комментируют
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 38456
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua