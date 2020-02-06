Российские хакеры атаковали Украину

РФ использует Украину для испытаний кибератак. Фото: Главком

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак.

Занимается этим российская группа Gameredon, сообщает компания SentinelLabs.

Речь идет о 5 тысячах "уникальных объектов в сфере безопасности" в Украине, которые атаковали хакеры. Делают они это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Последняя, ​​среди прочего, направлена ​​на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

По словам главы компании Виталия Кремеза, вероятно атаки России по Украине - "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах РФ".

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Хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

В течение декабря российские хакеры осуществили 11 атак на объекты критической инфраструктуры Украины.