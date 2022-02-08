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вторник, 08 февраля 2022 19:39

Российские десантные корабли заходят в Черное море

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Российские десантные корабли заходят в Черное море
Большие десантные корабли примут участие в учениях. Фото: РБК

Большие десантные корабли Военно-морского флота России проходят через проливы Босфор и Дарданеллы.

Они примут участие в военно-морских учениях в Черном море, передаёт Минобороны РФ.

"Сейчас БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - говорится в сообщении.

Ранее корабли зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

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Россия в январе-феврале 2022 года проводит серию военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Украина в течение 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному полномасштабному наступлению армии Российской Федерации. Россия еще не сформировала "ударную группировку" у границ Украины, но может сделать это, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Дата
08
февраля

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