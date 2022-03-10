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четверг, 10 марта 2022 23:24

России нужно приготовиться к глубокому падению экономики - глава МВФ

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России нужно приготовиться к глубокому падению экономики - глава МВФ
Кристалина Георгиева заявила, что нападение РФ на Украину станет ударом для благосостояния населения планеты сильнее пандемии коронавируса. Фото:zn.uz

Нападение РФ на Украину станет ударом для благосостояния населения планеты сильнее пандемии коронавируса, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. Также отметила, что России следует первой приготовиться к глубокому падению экономики и уровню жизни населения.

Об этом сообщает ZN.UA

"Мы пережили невиданный кризис в пандемию. А сейчас оказались в еще более шокирующей ситуации. Случилось немыслимое — война в Европе", — заявила Кристалина Георгиева.

Предупредила, что Россию ожидает "резкий спад", а затем замедлится и мировой экономический рост. В апреле Международный валютный фонд обнародует очередной полугодовой прогноз с конкретными цифрами.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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