Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон

Архиепископ Климент рассказал о переименовании. Фото: "Православная жизнь"

Российская церковь в Украине не хотят менять название в соответствии с законом Верховной Рады.

Юридический отдел церкви анализирует законопроект, который недавно приняла Верховная Рада. Согласно ему церковь должна указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви, рассказал в эфире "Радио Свобода" председатель синодального информационно-просветительского отдела российской церкви, архиепископ Климент.

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"На сегодняшний день у нас есть юридический отдел Киевской митрополии, который анализирует все законодательные инициативы. Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в какой другой зарубежной стране не находится центр", - отметил архиепископ Климент.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предусматривается переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Согласно этому документу, религиозная организация, центр управления которой расположен в стране-агрессоре, должна в своем названии полностью воспроизвести уставное название организации, к которой принадлежит. Также возможно добавление слов "в Украине" или указания своего места в структуре этой религиозной организации.