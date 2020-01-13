Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

Фото: Укрінформ

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.

Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.

Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.