Росгвардия прибыла в Херсон для введения "своих порядков"

Херсон – это Украина. Фото: "Укринформ"

В Херсонской области оккупационные войска России хотят ввести "административно-полицейский режим" из-за нежелания местных видеть врага на своей земле. Захватчики задерживают мирных жителей.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 9 марта.

"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим. Для этого в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Во временно захваченных оккупантами населенных пунктах Херсонской области не прекращаются мирные акции протеста местного населения. Одна из них состоялась 7 марта в Херсоне. Безоружные люди вышли на пл. Победы с украинскими флагами. Вскоре подошли к ОГА, где кричали оккупантам патриотические лозунги.

Митинг в тот день устроили и в Новотроицком.