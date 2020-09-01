Родителям дали право выбирать форму обучения для детей

Согласно решению правительства, 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Фото: pixabay

Родители школьников в условиях карантина могут самостоятельно выбирать, отдавать ребенка в школу, или оставить его на дистанционном обучении.

В то же время жители красной зоны могут учиться только дистанционно, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения ", - отметил Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школа начинается: как мотивировать ребенка посещать уроки

Согласно решению правительства, 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в красных зонах обучение будет происходить дистанционно.

"Будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно", - добавил Шмыгаль.

По его словам, из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, с которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем ", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он отметил, что высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако если вуз находиться в оранжевой зоне, будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

В Украине начинается учебный год по новым правилам, вызванными пандемией коронавируса. В школах внедряются противоэпидемические мероприятия, а посещать учебные заведения смогут только дети из тех регионов, которые не попали в красной зоны.