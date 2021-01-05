Родители смогут контролировать обучение своих детей онлайн

Для доступа к системе пользователи будут иметь логин и пароль. Фото: pixabay.com

Украинские школы начали подключать к бесплатному сервису электронных журналов и дневников E-Journal.

Этот модуль является частью модернизированной государственной системы АІКОМ, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Учебные заведения, которые уже пользуются такими коммерческими системами, смогут в дальнейшем их применять, говорит заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

"Мы планируем построить их связь с системой АІКОМ, где будут аккумулироваться данные, в частности об успешности обучения всех учащихся.

Все остальные школы смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультационную поддержку по подключению сервиса и пользования им", - сказал Селецкий.

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В электронном журнале будут размещены данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Вносить информацию в базу будут учителя. Родители и ученики смогут просматривать данные. Для доступа к системе пользователи будут иметь логин и пароль.

Родители смогут контролировать обучение своих детей, получать комментарии и советы от учителей. Ученики смогут онлайн получать домашние задания.

За первые дни работы к сервису присоединились более 100 школ.

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