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вторник, 28 апреля 2020 14:13

"Рискуем потерять некоторое вооружение" - эксперт о реформе Укроборонпрома

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&quot;Рискуем потерять некоторое вооружение&quot; - эксперт о реформе Укроборонпрома
Сергей Згурец: наша оборонная промышленность остается единственным неразделенным куском государственной собственности. Вызывает повышенный интерес у финансово-промышленных групп. Поэтому процесс реформы надо проводить осторожно. Фото: reuters

Новая команда руководства Укроборонпрома предлагает ликвидировать концерн и создать несколько холдинговых компаний вместо него или трансформировать сам Укроборонпром в такую ​​компанию, на которую будут замыкаться 6 секторов. Но к этому следует относиться как к теории.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Изменения в Укроборонпроме должны быть интегрированы в общие требования к отечественному оборонно-промышленному комплексу. Сейчас проходит его осмотр. Позволит понять, что именно ОПК может производить. Эти выводы будут влиять на процесс реформирования концерна. Сейчас он пытается сохранить свое существование, избавляясь от наиболее убыточных предприятий. Однако среди них есть те, которые включены в важные циклы производства. Если Укроборонпром это не учтет, можем потерять некоторые образцы вооружения. Например, у предприятия "Кварсит" 11 миллионов гривен долгов по заработным платам. Но производит детали для украинских ракет. Его надо реанимировать, а не сокращать", - объясняет эксперт.

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По его словам, создание холдинговой компании вместо концерна может стать действенной стратегией реформы.

"Она опробована во многих странах мира. Однако наша оборонная промышленность остается единственным неразделенным куском государственной собственности. Вызывает повышенный интерес у финансово-промышленных групп. Поэтому процесс реформ надо проводить осторожно, нивелируя коррупционные риски. Каждая новая команда, которая руководила концерном, анонсировала изменения. Очень важно, чтобы на этот раз дело таки довели до конца", - добавляет Сергей Згурец.

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический комитет. Предприятия Укроборонпрома занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях Укроборонпрома трудятся около 80 тыс. рабочих.

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