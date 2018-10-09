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вторник, 09 октября 2018 21:20

Риски реформы адвокатуры

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Риски реформы адвокатуры
Что принесет Украине реформа адвокатуры. Фото: ДТ

Украина находится на последнем этапе большой судебной реформы, которая началась в 2014 году. Перезагружено Высшую квалификационную комиссию судей, приняты законы "Об обеспечении права на справедливый суд", "О Конституционном суде", "О Высшем совете правосудия", "О судоустройстве и статусе судей", внесены изменения в Конституцию.

Очередь за законом о юридическом образовании, об адвокатуре и адвокатской деятельности. Продолжат ли они линию на подчинение судебной власти власти исполнительной? Зависит от того, какой из альтернативных законопроектов об адвокатуре выберут народные депутаты.

Альтернативные законопроекты, а их три, уже внесены в Верховную Раду и вскоре профильный Комитет по вопросам правовой политики и правосудия будет рассматривать базовый из них - №9055, внесенный Президентом.

В социальных сетях уже распространяется волна негодования. По оценкам экспертов, принятые ранее нормативные акты жестко подчинили президенту суды и прокуратуру. Если законопроект №9055 будет принят, не только прокуратура и суды, но и адвокатура будет служить должностным лицам Администрации Президента Украины.

Проект обещает серьезно расширить права адвокатов. Среди положительных инноваций - расширен перечень лиц, интересы которых уполномочен представлять адвокат, адвокату предоставляется право фиксировать процессуальные действия, адвокат получает право собирать доказательства путем допроса свидетелей с их согласия. Адвокат сможет инициировать проведение следственных (розыскных) действий, в том числе негласных и принимать в них участие, предоставляется право иметь доступ к государственным реестрам.

Все это выглядит как усиление гарантий адвокатской деятельности, но ряд новелл может привести к серьезному ограничению этих гарантий до невозможности осуществления адвокатской деятельности.

Главных рисков три. Прежде всего, негативом является предложение включить в УПК Украины ст. 22 позицию о злоупотреблениях стороной защиты процессуальными правами. К злоупотреблению суд может отнести жалобу, ходатайство, отвод суда. Определять, что является злоупотреблением будет сам суд. Очевидно, не в пользу защитника, который активно отстаивает интересы клиента.

Законопроект № 9055 также предусматривает, что следователь даже при наличии в деле официального защитника подозреваемого по договору теперь будет иметь право по своему усмотрению ввести в дело удобного защитника и провести с его участием все необходимые обвинению процессуальные действия. Это полностью лишает гражданина права на свободный выбор защитника.

Существенно упрощается открытие уголовного производства против адвоката. Сейчас он пользуется иммунитетом, поскольку имеет специальный статус (аналогично депутатам и судьям). Сегодня широко распространенное нарушение ст. 481 УПК, согласно которому сообщение о подозрении лицу со статусом специального субъекта осуществляется спецсубъектом - прокурором, в частности Генеральным прокурором или его заместителем. На практике такое сообщение в большинстве случаев осуществляется следователями, оперативными работниками и т. д. по поручению прокурора в конкретном производстве.

Вместо того, чтобы вернуть пагубную практику в правовое русло, законопроект № 9055, наоборот, ее легализирует. Законное право вручать подозрения судьям, адвокатам и другим лицам со специальным статусом получат обычные следственные или оперативные работники.

Вместо усиления защиты граждан, ее ослабляют. Именно поэтому против закона выступают правозащитники. "Мы выражаем серьезное беспокойство относительно последствий применения закона в такой редакции и предлагаем остановить прохождение и рассмотрение проекта 9055 в Верховной Раде Украины", - говорится в совместном заявлении авторитетных правозащитных организаций Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковской правозащитной группы.

Автор: Андрей ШЕВЧУК
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