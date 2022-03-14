РФ угрожала арестом руководителям компаний, покинувшим российский рынок

Российская прокуратура угрожала арестом руководителям иностранных компаний, критиковавших РФ за войну против Украины и покинувших рынок России.

Об этом сообщает The Washington Post.

Также компаниям угрожали арестовать их активы в РФ. Такие угрозы поступали McDonald's, IBM и владельцу KFC Yum Brands.

Угрожали компаниям разных отраслей, среди которых ИТ, продукты питания, одежда и банковская деятельность.

Из-за вторжения РФ в Украину и введенных санкций, многие международные компании выходят с российского рынка или продают активы.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.