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вторник, 23 июля 2019 15:24

"Результат будет": президент о деле Шеремета

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&quot;Результат будет&quot;: президент о деле Шеремета
Павел Шеремет погиб три года назад от взрыва авто.

Президент Владимир Зеленский говорит про результат в расследовании дела убийства журналиста Павла Шеремета.

"Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", - сказал он на брифинге во вторник после ознакомления с закрытыми материалами дела, которые ему предоставил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет "Інтерфакс-Україна"

Князев говорил о мотивах преступления, которые отрабатываются, сообщил, что проверялась возможная связь преступления с рядом других резонансных преступлений в Киеве того времени.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы по раскрытию убийства Павла Шеремета", - сказал руководитель Нацполиции.

После этого он предложил президенту доложить информацию с ограниченным доступом без присутствия журналистов.

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Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. Правоохранители еще не установили ни организаторов, ни исполнителей взрыва.

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