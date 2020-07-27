Резников заявил, что говорить о срыве перемирия боевиками еще рано

В случае реальной агрессии украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны - Резников. Фото: Reuters

Вицепремьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявил, говорить о "нарушении перемирия" на Донбассе рано.

Он считает, что случаи обстрелов должны расследовать и объяснять с участием представителей ОБСЕ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время все беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точного подтверждения, которые и где, ожидаем. Но я предложил бы говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и о это, в частности, как раз и говорится в дополнительных мероприятиях, которые были согласованы на Трехсторонний контактной группе недавно ", - отметил Резников.

Как отмечается, он объяснил, что выстрелы раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение".

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Вицепремьер ситуацию оценивает положительно. Он считает, шанс на достижение перемирия остается.

"Если будут не" случайные, единичные нарушения режима тишины ", а реальная агрессия, нарушает согласованные в рамках ТКГ дополнительные меры, то украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны. В ней четко указано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновления военных действий ", - отметил первый заместитель.

На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишине" 27 июля в 00:01. В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитируют карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.