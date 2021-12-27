Резников резко отреагировал на создание штаба теробороны в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 963
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 819
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2565
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2574
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 981
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 909
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2277
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11403
Фото
Все фото
19
20
3
5
27
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 828
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1728
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1332
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 648
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2250
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 216
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
понедельник, 27 декабря 2021 23:05

Резников резко отреагировал на создание штаба теробороны в Киеве

  Комментировать
Резников резко отреагировал на создание штаба теробороны в Киеве
Штабы территориальной обороны формируют военные - Резников. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что создание штабов территориальной обороны является исключительной компетенцией военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Есть верная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - заявил он.

Резников добавил, что закон об основах национального сопротивления определяет, что организация и выполнение задач теробороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины.

Этапы и порядок создания и развития Сил терробороны ВСУ определяются главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей

"Командование сил территориальной обороны ВСУ организует создание и обеспечение функционирования системы управления территориальной обороной и осуществляет контроль за ее состоянием. Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы теробороны", - заявил министр.

"И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить - создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины - это исключительная компетенция военных, их функция", - добавил Резников.

Он сообщил, что на финальной стадии утверждения находится комплекс нормативно-правовых актов по реализации положений закона.

"Мы ожидаем в ближайшее время, будет создана необходимая база для практического осуществления закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года. Не будет никаких пауз, ускорится системная работа, где каждый должен заниматься своим делом", - подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что в Киеве развернут штаб территориальной обороны.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, в январе планируют провести командно-штабные учения. "У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резников резко отреагировал на создание штаба теробороны в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22599
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 16930
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 16704
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9423
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 5958
Общество
Киев накроет густой туман
Киев накроет густой туман Просмотров: 108
В Telegram произошел глобальный сбой
В Telegram произошел глобальный сбой Просмотров: 261
В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ
В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ Просмотров: 1728
Зеленский должен рассмотреть петицию об отмене военного учета для женщин
Зеленский должен рассмотреть петицию об отмене военного учета для женщин Просмотров: 918
В ООН считают, что человечество ожидают еще пандемии
В ООН считают, что человечество ожидают еще пандемии Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 58008
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть