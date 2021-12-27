Резников резко отреагировал на создание штаба теробороны в Киеве

Штабы территориальной обороны формируют военные - Резников. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что создание штабов территориальной обороны является исключительной компетенцией военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Есть верная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - заявил он.

Резников добавил, что закон об основах национального сопротивления определяет, что организация и выполнение задач теробороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины.

Этапы и порядок создания и развития Сил терробороны ВСУ определяются главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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"Командование сил территориальной обороны ВСУ организует создание и обеспечение функционирования системы управления территориальной обороной и осуществляет контроль за ее состоянием. Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы теробороны", - заявил министр.

"И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить - создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины - это исключительная компетенция военных, их функция", - добавил Резников.

Он сообщил, что на финальной стадии утверждения находится комплекс нормативно-правовых актов по реализации положений закона.

"Мы ожидаем в ближайшее время, будет создана необходимая база для практического осуществления закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года. Не будет никаких пауз, ускорится системная работа, где каждый должен заниматься своим делом", - подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что в Киеве развернут штаб территориальной обороны. По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, в январе планируют провести командно-штабные учения. "У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.