Резников рассказал, какие направления будут развивать в армии

Министерство обороны будет развивать средства радиоэлектронной борьбы. Фото: Reuters

Приоритетом Минобороны является развитие радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной защиты.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Lb.ua.

"У нас огромная потребность в развитии того, что называется радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита. Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолётов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Мы понимаем, что нужно развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко. Среди них мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства "байракторов" уже украинских в Украине. И большая надежда на КБ "Луч", которое имеет свою разработку – "Сокол-300"", - сказал министр.

В течение года можно наладить производство "байракторов" в Украине.

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"Если все будет хорошо, думаю, завод можно построить в течение года. Это не сложная история. Оборудование уже есть, его привезут. Надо просто правильную площадку, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом аэродром", - сказал Резников.

Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к границам с Украиной около 120 тысяч своих военных. Такого количества, по его словам, недостаточно для масштабного нападения.