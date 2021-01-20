Резкое потепление "на носу": где еще врежут морозы, а где уже будет плюс

20 января в Украине морозы пойдут на спад. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 января, в Украине морозы пойдут на спад, местами пройдет снег.

Синоптики обещают переменную облачность, но без существенных осадков. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В западных областях небольшой снег, местами с дождем. На Закарпатье ожидают значительный снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

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Днем в Украине обещают от 5 до 10 градусов мороза. В северо-восточных и восточных областях столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов. На западе страны потеплеет - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве 20 январю будет переменная облачность без осадков. Столбики термометров опустятся до -7-9. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели периодически будут сменять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.