Резко потеплеет, но радоваться рано: какой будет погода в ближайшие дни

В Украине 20 февраля резко потеплеет, но через несколько дней вернутся небольшие морозы. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Сегодня, 20 февраля, в Украине резко потеплеет.

В Киеве и на юге страны возможен снег с переходом в мокрый. На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На западе и юге 3-5 градусов тепла, в центре и на востоке от +1 до - 4, на севере - 5-8 мороза. В Киеве 0-2 мороза.

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В воскресенье, 21 февраля, плюсовая температура днем ​​будет по всей территории страны. Центр, юг и запад - 2-5 градусов тепла, на востоке и севере чуть прохладнее. Ночные морозы тоже ослабнут до 2-6 градусов, только на севере до -10. Снег будет в восточных и северных областях. В Киеве 1-3 тепла и без осадков.

В понедельник, 22 февраля, вернутся небольшие морозы в 1-3 градуса днем, на севере до -6. Снег ожидается в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В Киеве 1-3 мороза и сухо.

Во вторник, 23 февраля, снова потеплеет. На западе и юге 4-6 тепла, в Киеве - 1-3 выше нуля. В других областях от -1 до +1. Осадки синоптики не прогнозируют.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.