Резко подорожали продукты - на что выросли цены

По сравнению с 2019 годом в Украине потребительская инфляция в декабре 2020-го составила 5%.
С ноября 2020 года она ускорилась на 3,8%. То есть в декабре предыдущего года потребительская инфляция составила 0,9% по сравнению с прошлым месяцем, сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.
Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. В частности яйца подорожали на 16,1%, овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало - на 8,3-0,9% , алкоголь и табачные изделия - на 0,5%.
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В то же время свинина подешевела на 1%. Также цены упали на одежду - на 5%, на обувь - 4,3%.
Цены на жилье и коммунальные услуги выросли на 0,1% за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.
Из-за подорожания топлива выросли цены на транспорт - на 0,7%.
Инфляция в Украине в ноябре 2020-го составила 3,8%. По сравнению с октябрем этого же года она ускорилась на 2,6%.
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