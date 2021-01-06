Резервы Украины достигли максимума за 8 лет

За декабрь 2020 года украинские резервы выросли на $2 996,89 млн - на 11,5%.

Размер резервов увеличился благодаря международным займам и составляет $29 132,63 млн - максимум за 8 лет, сообщили в пресс-службе НБУ.

В прошлом году в это же время резервы составляли $25 302,16 млн. В общем за 2020 год резервы выросли на $3 830,47 млн - 15,1%.

Автор: bank.gov.ua Резервы Украины выросли на 11,5% за декабрь 2020 года.

По данным НБУ, в декабре 2020-го Украина получила почти $3 млрд валютных поступлений. $1 млрд - от размещения внутренних государственных облигаций - ОВГЗ, $670,2 млн - от размещения еврооблигаций.

Во время карантина 2020 года украинцы брали больше кредитов. Объем займов вырос на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.