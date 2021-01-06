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среда, 06 января 2021 17:57

Резервы Украины достигли максимума за 8 лет

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За декабрь 2020 года украинские резервы выросли на $2 996,89 млн - на 11,5%.

Размер резервов увеличился благодаря международным займам и составляет $29 132,63 млн - максимум за 8 лет, сообщили в пресс-службе НБУ.

В прошлом году в это же время резервы составляли $25 302,16 млн. В общем за 2020 год резервы выросли на $3 830,47 млн - 15,1%.

Автор: bank.gov.ua
  Резервы Украины выросли на 11,5% за декабрь 2020 года.
Резервы Украины выросли на 11,5% за декабрь 2020 года.

По данным НБУ, в декабре 2020-го Украина получила почти $3 млрд валютных поступлений. $1 млрд - от размещения внутренних государственных облигаций - ОВГЗ, $670,2 млн - от размещения еврооблигаций.

Во время карантина 2020 года украинцы брали больше кредитов. Объем займов вырос на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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