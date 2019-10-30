"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов

"Раздробленная страна, воюющая друг с другом внутри, не способна победить никого", - отметил Сенцов. Фото: SMusaieva

Режиссер Олег Сенцов призвал общество отложить распри и объединиться против общего врага - России.

В настоящий момент нет того отношения между людьми, которое было во время Революции достоинства, отметил Сенцов на Форуме единства в Мариуполе.

"Той зимой мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Я помню тот свет и тепло, которые были между людьми. Это помогало мне все 5 лет. Я знал, ради чего рисковал всем в Крым. Знал, ради чего сижу.

Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, к большому сожалению, я обнаружил, что мы то все потеряли. Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, очень раздроблены. Мы нетерпимы к любому мнению - не врагов, которые в Мордоре - своих, близких, у которых одна и та же цель. Если чуть-чуть не сходимся в понимании будущего Украины, этот человек становится для нас врагом. Это неправильно, так нельзя. Раздробленная страна, воюющая друг с другом внутри, не способна победить никого", - отметил Сенцов.

Он призвал уважать мировоззрения и позиции друг друга.

"Для меня идентификация "своих" происходит по одному простому вопросу - "чей Крым?" - отметил режиссер.

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7 сентября крымчанин Олег Сенцов вернулся в Украину из российского заключения, где провел более 5 лет. Единственным своим врагом он называет президента России Владимира Путина.