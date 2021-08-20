Реванш криминалитета. Как и почему ОП затеяли кадровые перестановки в НПУ

"Зеленый режим" уже доказал не раз – тут профессионально, ну просто мастерски умеют увольнять и терять кадры - с назначениями, увы, пока так не преуспели. За последние 2 года опыт и профессионализм из рядов руководства страны вытекали, как песок сквозь пальцы. При этом происходящее часто прикрывали зрадопереможными и абсолютно пустыми лозунгами о борьбе, например, с коррумпированным наследием предыдущего режима. Теперь добрались и до МВД. И вот на повестке дня очередная порция отставок, вот только на этот раз к ситуации, как оказалось, причастны представители теневого мира.

Все это время Министерство внутренних дел, находясь под руководством Авакова, было последним механизмом в стране, работающим слаженно и стабильно посреди полнейшего хаоса и, казало бы, бесконечного передела. Теперь же, как говорится, понеслась… Даже если закрыть глаза на кощунственные планы ОП по расчленению некогда мощнейшей империи Министерства внутренних дел, остается другая, не менее важная проблема. Кадры… После отставки Авакова в структуре начался колоссальный кадровый отток – люди начали улетать сотнями. Одно дело найти замену среднему звену, совсем другое - когда речь идет об опытных руководителях, на которых держится структура того же Нацпола.

В общем, систему залихорадило, а это чревато разгулом преступности – тревожные звоночки уже начали поступать. Под шумок естественной кадровой текучки последовали сомнительные отставки опытных и профессиональных руководителей, демонстрировавших высокие показатели работы. Так, по непонятным на первый взгляд причинам, в отставку отправляют ряд должностных лиц, и в первую очередь - замглавы Нацпола Евгения Коваля – начальника криминальной полиции, и Руслана Марчука – главу департамента стратегических расследований. Любопытно, что именно эти люди принимали непосредственное участие в борьбе против воров в законе. В частности были участниками формирования решений РНБО относительно санкций по ворам в законе и выполняли данные решения. Так, еще с мая было депортировано порядка 3-х десятков криминальных авторитетов, попавших под санкции. Казалось бы – работа идет успешно, однако по информации из внутренних источников в органах, оказывается, как раз это и стало причиной для их "устранения" из системы. Криминалитет потребовал реванш.

Дело в том, что последние пертурбации в МВД и восхождение нового министра дали "теневикам" зеленый свет: как стало известно из источников, многие из ранее уволенных представителей криминалитета нашли подход к новому главе МВД Денису Монастырскому, или точнее – к Офису президента. Монастырский, к сожалению, не имеет ни профессионализма, ни опыта для работы на той должности, куда его усадил ОП. Да и зачем? Ведь его негласные должностные обязанности, похоже, вовсе не подразумевают управление системой МВД. Все поступающие оттуда команды он выполняет молниеносно, используя профессионалов в качестве расходного материала. Что будет со страной, когда она лишится профессиональных кадров – над этим теперь не задумываются ни в МВД, ни в ОП.

Суть проблемы в который раз сводится, похоже, к полному непониманию процессов имеющими в государстве власть, и одна из самых больших брешей – полное отсутствие государственного мышления. Это толкает их опираться на чужую силу и чужое влияние – в рамках государства такую силу представляют именно воры в законе. Однако, такой "политический вектор" ведет к тому, что Офис президента фактически становится шестерками верхушки криминального мира. А с Ковалем и остальными происходит следующее: ОП попросту использовали их, как и многих других профессионалов, в своих целях, получили результат, а потом, побаиваясь ответного удара "из тени", пустили их под нож в угоду криминалитету.

Не хватает закалки тамошним предводителям, чтобы держать удар…

Так что, с приходом новой власти в МВД государство, похоже, неминуемо ждет разгул криминала. "За ширмой" многие представители органов начинают сотрудничать с теневым миром фактически на партнерских условиях...

Что касается сотрудников правоохранительной системы, их положение также крайне незавидное… Отставка – это одно, но работа правоохранителей связана с колоссальными рисками, которые часто даже не берут в расчет, с угрозой здоровью и даже жизни. Система обязана обеспечивать безопасность и защиту сотрудникам правоохранительных структур, однако с последним переделом многие, как уже стало понятно, оказались без защиты в частности перед представителями теневого мира. И в ближайшее время, скорее всего, сотрудники Нацпола могут столкнуться и с влиянием иного рода со стороны криминалитета – каким оно будет, ну это уже зависит личных интересов и возможных договоренностей. А что касается тех, кто не захочет уходить - то понятное дело, если поднимется шумиха, власти, чтобы сохранить лицо перед общественностью, следом состряпают какое-нибудь мини-шоу и "дорисуют" недостающие аргументы для их отставки…