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суббота, 22 декабря 2018 13:48

Рева рассказал, сколько украинцев ездят на заработки за границу

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Рева рассказал, сколько украинцев ездят на заработки за границу
Больше украинцов работает в Польше. Фото: kor.ill.in.ua

На постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины.

Больше украинцов работает в Польше - около 2 млн человек, об этом сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

"По официальным данным на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.

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"В Польше около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.

Работников из оккупированного Донбасса в России делают нищими и вытесняют в отдаленные регионы страны.

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22
декабря

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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