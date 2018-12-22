Рева рассказал, сколько украинцев ездят на заработки за границу

Больше украинцов работает в Польше. Фото: kor.ill.in.ua

На постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины.

Больше украинцов работает в Польше - около 2 млн человек, об этом сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

"По официальным данным на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.

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"В Польше около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.

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