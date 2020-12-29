Решение об отмене льготного тарифа необоснованное и может быть обжаловано - эксперт

Отмена льготного тарифа не решит проблем на оптовом рынке электроэнергии, уверен профессор Геннадий Рябцев. Фото: unsplash.com

Отмена правительством Украины льготной цены на электроэнергию для населения - 1,68 грн за кВт-час. вместо 90 коп. за первые 100 кВт-час - это половинчатое решение. Которое не решит ни одной проблемы оптового рынка электроэнергии, зато усложнит и так непростую жизнь украинскии льготников.

Такое мнение высказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по вопросам энергетики, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор Киево-Могилянской школы управления Геннадий Рябцев.

Логичность решения вытекает из обязательств Меморандума сотрудничества с МВФ. Там вписано, что государство Украина будет выполнять мероприятия по отмене специальных обязанностей на энергетических рынках.

Рынок электроэнергии остался последним, на котором такие специальные обязанности существовали. Вопрос заключался лишь в том, когда эти специальные обязанности будут отменены и на каких условиях, - рассказал профессор Рябцев.

По мнению эксперта, принятое Правительством решение недостаточно обоснованным и половинчатым. Потому что решает ни одной проблемы на оптовом рынке электроэнергии. Не позволяет нормально функционировать предприятиям государственного сектора энергетики - Энергоатома и Укргидроэнерго. Не устанавливает экономически обоснованные цены и не защищает малообеспеченные слои населения, прежде всего пострадают в результате принятия решения.

Решение странное, потому что в соответствии с регламентом Кабмина заседания правительства проводятся каждую среду. Имею опасения, что в определенный момент оно может быть обжаловано в судебном порядке с большой вероятностью отмены в будущем, - отметил эксперт.

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Обсуждение вопроса не было в повестке дня заседания правительства 28 декабря, проект решения не был опубликован. Оно не прошло все предусмотренные регламентом Кабинета Министров стадии обсуждения и согласования и не имело необходимых супроводних документов.

Геннадий Рябцев уверен, что отмена льготной цены на электроэнергию неизбежно приведет к снижению благосостояния населения и пострадают от этого дисциплинированные плательщики.

А выгоду от этого получат разве что трейдеры - энергосбыт. Но вряд ли поступления будут большими, ведь те же пенсионеры будут пытаться экономить на всем и просто станут потреблять меньше энергии.

Здесь уместно вспомнить об одной из крупных опасностей, которую никто не обращает внимания. Потому что уровень благосостояния населения в мире определяется уровнем потребления электрической энергии. Чем выше энергоэффективность экономики, тем больше энергии потребляет население. Это парадокс, но для того, чтобы знать о нем, нужно понимать, что такое энергоэффективность, энергопотребление и энергетическая бедность и ее опасности. К сожалению, у нас в Правительстве нет ни одного профессионала, который имеет хоть какое-то представление об этом, - пояснил профессор.

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И добавил, что вместо решения проблем на рынке электроэнергии, правительство идет простым путем: поднимает тариф. В то время, когда правильные рыночные преобразования заключаются не в изменении тарифов. Необходимо формировать прозрачную понятную конкуренцию, одинаковые для всех правила игры, формирование рынка потребителя. То есть, условий, когда потребитель диктует условия, при которых он соглашается покупать у того или иного поставщика электроэнергию, природный газ, тепловую энергию, воду и тому подобное.

В Украине же сейчас реализуются, прежде всего, прихоти поставщика. А мнение потребителя не слышат, что противоречит заявлениям о европейской интеграции Украины. Ведь для Европы присущий рынок потребителя, а не поставщика, поэтому в центре внимания любого государства находится гражданин, а не финансово-промышленные группы.

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, поскольку размер помощи будет увеличен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.