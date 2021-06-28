Рекордно малое количество Covid-случаев зафиксировали в Украине

За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировали 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 19, медработников - три.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 116, Днепропетровской - 24, Киевской - 22, Николаевской - 20 и Одесской -11 - областях.
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Госпитализировали за последние сутки 384 человека. Умерли девять пациентов, выздоровели 723.
Осуществили 19 477 тестирований за сутки: методом ПЦР - 12 098, методом ИФА - 2 442. Экспресс-тесты сделали 4 937.
За все время пандемии в Украине заболели - 22 342 81 человек, выздоровели - 21 637 92 человека. Летальных случаев - 52 295. Проведено ПЦР-тестов - 10 806 892.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 116 случаев;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 24 случая;
Житомирская область - 10 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 22 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 2 случая;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 4 случая;
Тернопольская область - 2 случая;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 2 случая;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 8 случаев;
Черновицкая область - 3 случая;
Черниговская область - 4 случая.
В Украине впервые зафиксировали коронавирус типа "Дельта", сообщал 23 июня секретарь СНБО. Штамм коронавируса более агрессивный, чем уже известные.
В случае инфицирования Covid-19 протекает гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься можно вакцинацией.
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