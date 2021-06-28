Рекордно малое количество Covid-случаев зафиксировали в Украине

285 новых случаев Covid-19 подтвердили в Украине за минувшие сутки. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировали 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 19, медработников - три.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 116, Днепропетровской - 24, Киевской - 22, Николаевской - 20 и Одесской -11 - областях.

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Госпитализировали за последние сутки 384 человека. Умерли девять пациентов, выздоровели 723.

Осуществили 19 477 тестирований за сутки: методом ПЦР - 12 098, методом ИФА - 2 442. Экспресс-тесты сделали 4 937.

За все время пандемии в Украине заболели - 22 342 81 человек, выздоровели - 21 637 92 человека. Летальных случаев - 52 295. Проведено ПЦР-тестов - 10 806 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 116 случаев;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 9 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 22 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 2 случая;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 4 случая;

Тернопольская область - 2 случая;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 8 случаев;

Черновицкая область - 3 случая;

Черниговская область - 4 случая.

В Украине впервые зафиксировали коронавирус типа "Дельта", сообщал 23 июня секретарь СНБО. Штамм коронавируса более агрессивный, чем уже известные. В случае инфицирования Covid-19 протекает гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься можно вакцинацией.