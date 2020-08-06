Рейтинг "Слуги народа" продолжает падать - соцопрос

Только 20% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Фото: Reuters

В течение 2020 года рейтинг президентской партии "Слуга народа" снизился с 65-40% до 26%.

При этом партия все еще обгоняет оппонентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 5 августа

"Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия" Слуга народа ", которую готовую поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию" Оппозиционная платформа - За жизнь "- 17,6% , партию "Европейская солидарность" - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4% ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 4,8% респондентов поддержали бы Радикальная партия, 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - Украинский стратегию Гройсмана, по 3,0% - партию Шария, и ВО "Свобода".

В то же время, рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

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Стоит заметить, что за год рейтинг партии "Слуга народа" опустился вдвое - августе-сентябре 2019 ( "СН" готовы были поддержать 60-65% избирателей) и пока - 26%.

Только 20% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Фото: ratinggroup.ua

По данным опроса, 20% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. При этом, 68% респондентов придерживаются иному мнению.

Только 20% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Фото: ratinggroup.ua

"Опрос проводился среди 2000 Украинский старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности: не более 2,2% ", - говорится в сообщении.

Известная букмекерская компания обновила коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года. Согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевский стать мэром значительно выросли.